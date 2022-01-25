Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Türkiye’yi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özoğuz paylaşımına, “İstanbul’a ihanet edip talan edenler, paralı troll ordusuyla yalan başlıklar açıyor” notunu düştü.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var Kadıköy’de, liyakat böyle bir şey. İstanbul’a ihanet edip talan edenler yalan başlıklar açıyor paralı troll ordusuyla. Kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. İlk önce gidin de Başakşehir’de 12 saattir bozulan TIR’ı çekin yoldan insanlar aç.”