Gökhan Keser, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtığı alacak davasını kaybetti. Davada Keser ile Seshen Medya arasında imzalanan sözleşme, “Katil Kim” adlı çizgi roman ve yarışma projesini kapsıyordu. Keser, projede yapımcı, oyuncu ve model olarak 13 bölümde yer alacaktı.

Sonrasında firma, ünvanını 2021 yılında değiştirdi, Keser ise ilk dört bölümü tamamladı ancak diğer bölümleri çekilmedi. Ünlü ismin avukatı İsmail Demirdi, “Hak ettiği ücret müvekkile ödenmemiştir” ifadelerini kullandı. Mahkeme, ‘dava şartı yokluğu’ gerekçesiyle davayı reddetti.