2022 yılında Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan futbolcu Gökhan Çıra, özel hayatıyla şaşırttı. Geçtiğimiz aylarda Çıra’nın, kimliğini paylaşmadığı sevgilisine evlilik teklif ettiği iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Eski futbolcu Çıra, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sevgilisinin evet dediğini paylaşarak, iddiaları doğruladı

Gökhan Çıra, bugün yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Instagram hesabından “Canım kızım hoş geldin” yazarak paylaşım yapan Çıra, baba olduğunu duyurdu. Ünlü futbolcu, bebeğinin annesini ise henüz paylaşmadı.

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