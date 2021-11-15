Gökhan Çıra yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eylül ayında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’den boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, önceki akşam trafikte bir kadınla kameralara yakalandı. Muhabirlerin, eski eşi Ciğerci’nin aralarındaki iş anlaşmasını bitirmek istemesi hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt veren Çıra, “Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz” dedi.

Öbür taraftan Gökhan Çıra’nın yanındaki gizemli kadının Brezilyalı olduğu ve ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor.