Başrollerinde Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın yer aldığı ‘Kraliçe’ dizisinde ‘Ateş Akça’ karakterini canlandıran Gökhan Alkan, geçtiğimiz gün Levent’te kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarına “Siz burayı nasıl buldunuz?” diyen ünlü oyuncu, yeni dizisi hakkında açıklamalar yaptı.

Alkan, “Çok severek kabul ettiğim bir iş oldu. Türkiye’nin en büyük kanalında bu dizi ile seyirciyle buluşmak ayrı keyif. Ateş karakterini çok sevdim, kendimden de bazı özellikleri buluyorum onda. Hayat enerjisi ve çalışmayı çok sevmesi çok hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.

Basketbol ile ilgili yaklaşık 10 ders eğitim aldığını belirten 35 yaşındaki oyuncu, “Yapımcılarla ilk görüşmemizde ‘Basketbol konusunda beni ekilmemiş tarla gibi düşünün’ demiştim. İyi bir basketbol izleyicisiyim, mesela sabah 04.00’lere kadar NBA maçları için çok beklemişliğim vardı. Basketbol oynama konusunda hiç tecrübem olmamıştı, onun için ders aldım ve rolüme iyi bir şekilde hazırlandım” dedi.

Muhabirlerin “Partneriniz Burcu Özberk hakkında neler söylemek istersiniz? sorusuna ise Gökhan Alkan, Onun için ne desem az! Harika bir insan ve harika bir partner. Çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Onun ismini görünce sete koşa koşa giderim” diyerek cevap verdi.