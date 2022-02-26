Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sanem rolünü oynayan Gökçe Eyüboğlu, Hürriyet’ten Melis Yılmaz’a konuştu. Evliliği pek bilinmeyen Gökçe Eyüboğlu eşi Selçuk Öner Eyüboğlu için, “Kendi özelimiz haricinde onun özeline de ayrıca saygı duyuyorum” dedi.

İşte Gökçe Eyüboğlu’nun o açıklamaları:

* Peki, evliliğe bakış açınız nedir?

Sadece evlilik konusu değil genel olarak ilişkilerin birtakım tariflerle bir kalıba sokulmasına karşıyım. O yüzden herkes kendi olabildiği, mutlu ve huzurlu hissettiği şekilde kendi kurallarıyla yaşamalı ne yaşayacaksa.

* Siz de evlisiniz ancak çift olarak pek göz önünde değilsiniz. Bu, sizin tarafınızdan verilmiş bilinçli bir karar mı?

Sektörden biri değil zaten eşim. Kendi özelimiz haricinde onun özeline de ayrıca saygı duyuyorum ve evet, bilinçli olarak göz önünde olmamayı tercih ediyoruz.