Oyuncu Gökçe Bahadır (40), Sezen Aksu’nun proje albümünde birlikte çalıştığı, kendisinden dört yaş büyük müzisyen Emir Ersoy’la İzmir’in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre 2011’de hayatını birleştirdiği Ali Sunal’dan 2012’de boşanan Gökçe Bahadır, bir süredir beraber olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy’la nikah dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Çift, 25 Şubat Cuma akşamı İzmir Çeşme’de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı’da gerçekleşecek.