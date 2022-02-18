Oyuncu Gökçe Bahadır sevgilisi müzisyen Emir Ersoy ile evlenmeye hazırlanıyor. Bahadır, “25 Şubat’ta düğünümüz var. Hazırlıklarımız devam ediyor, çok heyecanlıyız. Ama son dönemde çok yoğunum, gelinliğim bile hazır değil. Yemek molalarında gidip gelinlik bakıyorum” dedi.

Nikah gününe sayılı günler kala Bebekte görüntülenen güzel oyuncu Gökçe Bahadır bir süredir birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy’la evleniyor. Bahadır, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Her şey gönlüme göre oldu”

Çok özel bir evlilik teklifi aldığı haberleri hatırlatılan 40 yaşındaki güzel, “Evet, her şey gönlüme göre oldu. 25 Şubat’ta düğünümüz var. Hazırlıklarımız devam ediyor, çok heyecanlıyız. Ama son dönemde çok yoğunum, gelinliğim bile hazır değil. Yemek molalarında gidip gelinlik bakıyorum” ifadelerini kullandı.