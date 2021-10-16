Gökçe Bahadır Yeni Sevgilisi İle İlk Kez Görüntülendi

Sevilerek izlenen “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, yeni sevgilisi müzisyen Emir Aksoy ile ilk kez el ele görüntülendi. Sevgilisi için 30 kişilik sürpriz bir parti düzenleyen başarılı oyuncu Gökçe Bahadır’ın, muhabirlerin sorularını yanıtlarken Aksoy’un elini hiç bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

“Her şey çok güzel gidiyor”

Partiye katılmadan önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gökçe Bahadır “İlişkimiz güzel gidiyor. Birbirimizi her geçen gün biraz daha iyi tanıyoruz” dedi. Sevgilisi Aksoy ise Bahadır için “Gökçe harika bir insan, 10 parmağında 10 marifet var. Oyunculuğu harika, çok güzel şarkı söylüyor, dediği gibi çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.