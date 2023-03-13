Şimdilerde ‘Ömer’ isimli diziyle ekranlarda olan Gökçe Bahadır, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden çok etkilendiğini söyledi. Ünlü isim, “Hepimizin keyfi kaçmış durumda. Kiminle konuşsam psikolojisi kötü. Tek gündemimiz deprem ama çözüm yatak kenarında su ve düdük bulundurmak değil” ifadelerini kullandı

“Taşınmak istiyorsun kiraların pahalılığıyla karşılaşıyorsun” diyen Bahadır, “Depremzede küçükler için koruyucu aile olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“Bunlar çok hassas konular. Bir çocuğun hayatı öyle laf olsun diye konuşulmaz. Ben deprem bölgesindeki ihtiyaçlara odaklanmış durumdayım. Yardımların kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda kafamda güzel projeler var.”