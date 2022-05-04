Usta sanatçı Sezen Aksu’nun albümünde beraber çalıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, yeni yılın ilk aylarında Alaçatı’da, ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte düzenlenen törende evlenmişti.

Takipçilerinin bayramını sosyal medyadan kutlayan başarılı oyuncu, “Aşk olsun öncelik. Yaşadığımız zor günlerin ardından sevmek, sevilmek olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı. Yaptığı paylaşımla hayranlarından büyük beğeni toplayan çiftin el ele verdikleri romantik poza çok sayıda yorum yapıldı.

Müzisyen Ersoy ise eşiyle çekilen aşk dolu kareye, “Bir bayram bırakıyorum buraya. Bayramı bayram yapan en güzel şey olan ‘sevginin’ içinde olduğu” notunu düştü.