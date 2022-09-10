Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci bir markanın özel davetlisi olarak 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.

Salih Bademci, “Unutulmayacaksın Venedik” mesajını yayınladı.

Gökçe Bahadır, “79.Venedik Film Festivali’ne katıldık. Geçirdiğim 2 güzel gün için çok teşekkür ederim” dedi.

Burcu Özberk ise, “79. Venedik Film Festivali’ne gitme ve film izleme deneyimini yaşadım, çok ama çok mutluyum” diye konuştu.

Dünya çapında birçok yıldız ismin katıldığı Venedik Film Festivali bugün sona eriyor.