Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Gürsoy’u Bodrum Gündağan’da sahne aldığı mekanda yalnız bırakmadı. Keyfi oldukça yerinde olduğu görülen ikili, sahne öncesi muhabirlerle bir araya geldi. Ersoy, “Gökçe tatilde, bu sefer de benim için yoğun bir sezon. Biraz iş, biraz tatil böyle geçiyor” dedi. Yazları eşinin, kışları kendisinin çalıştığı hatırlatılan oyuncu ise “Konserlerde eşime eşlik ediyorum. Ancak öyle görüşebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu durumun kendisini zorladığını da belirten Bahadır, “Benim içinde eğlenceli oluyor, hem müzik hem tatil” dedi. “Eşimle turneye çıkıyorum” diyen ünlü isim, gözlerden uzak tatil yaptıkları evlerinin çok konuşulduğu hatırlatılınca şunları söyledi:

“Bazen evi biz bile bulamıyoruz. Biz doğayla iç içe olmayı seviyoruz, organik tatil meselesini çok seviyoruz. Her türlü tatil deneyimini seviyoruz. ‘Çok uzakta olalım, kimse bizi görmesin’ diye bir mesele değil, tamamen böyle kuş sesleriyle uyanıp; dalından bir şey koparıp yemek. İstanbul’da yapamadığımız ne varsa onları yapmak istiyoruz.”