Uluslararası bir Türk mücevher firması olan Roberto Bravo’nun yeni yüzü ünlü oyuncu Gökçe Bahadır oldu. Firmanın kadın gücünü anlatan ve kadınlara “Bravo” diyen reklam filmi Nihat Odabaşı tarafından yönetildi. Reklam, Gökçe Bahadır’ın katılımıyla, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel bir davette Esma Sultan Yalısı’nda ilk kez seyirciye sunuldu.

Gökçe Bahadır, projeyi şu sözlerle ifade etti: “Bu projeyi ilk sizlerle paylaştığımız için çok mutluyum. Mustafa Bey’in heyecanı, hayalleri ve markası adına yapmak istedikleri ile beraber, karşılaştığım tasarımlar da beni çok etkiledi… “Bunun yanı sıra Nihat Odabaşı gibi, görsel dünyanın içindeki her detaya hakim bir gözle de birlikte olmak, onlarca kadını canlandırmak bana bambaşka hissettirdi, kadın gücünü ele alan bir film konsepti benim için çok kıymetli. Tüm kadınlara bravo. Son derece başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum, kendileriyle çalışacak olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyorum.”

Yaklaşan evliliği hakkında da soruları cevaplayan Bahadır, evlilik sebebiyle hayatında çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini ifade etti. Bu düşüncesini “Aslında aynı hayat bir şekilde devam ediyor, sevdiğin biriyle zor anlarını güzel anlarını paylaşıyorsun, daha yakın oluyorsun. Ben onun dışında hayatımızda çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.” sözleriyle açıklayan ünlü oyuncu, çocuk konusunda da konuştu. Gökçe Bahadır, basın mensuplarının “Evlilik kararınızda çok faktörü var mı?” sorusunu “Tabii ki çocuğum olmasını istiyorum. Ben de anne olmak istiyorum. Bunun bir planı olmaz, kısmet bakalım göreceğiz” şeklinde yanıtladı.

Henüz gelinliği bile olmadığını söyleyen Bahadır, “Arkadaşlar gelinliğim bile hazır değil, hala yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şey giyeceğim” açıklamasında bulundu.