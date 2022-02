Röportaj Salih Devrim

Doğal, onunla gerçek anlamda özdeşleşen bir kelime. Belki de bu doğallığı, henüz sosyal medyanın yapay dünyasının insanları ele geçirmediği bir dönemde ünlü olmasından kaynaklanıyordur, kim bilir! Yeni nesil ünlülerin gerçekle sanal arasındaki şaşırtan ünlülük maceralarında rastladığımız gereksiz özgüven, rol kesmeler, şımarıklıklar onun dünyasında pek rastlanan temalar değil. Tüm bu gerçekliği sonucunda sosyal medyada inanılmaz bir fan kitlesinin olması ise öykünün incelenmesi gereken farklı bir mesajı. Sahip olduğu bu özel enerji, bizi onu daha yakından tanımaya davet ediyor. Bu daveti elbette geri çevirmiyoruz.

Çocuk yaşta bu ışıltılı hayata “merhaba” dedin. O zamanlar ünlü bir çocuk olmak sana nasıl hissettiriyordu, yaşıtlarından farklı olduğunu düşünüyor muydun?

Ünlü bir çocuk olmak, daha fazla dikkat çekmek anlamına geliyordu benim için. İnsanların bana sevgiyle ve övgü dolu sözlerle yaklaşması çocukken beni aşırı sevindiriyor ve ilerleyen zamanları düşünerek motive edici oluyordu. Farklı olduğumu düşünmüyordum, aksine sadece şanslı olduğumu düşünüyordum.

Bir yandan günlük hayatına devam ederken bir yandan da set yaşamına konsantreydin. Peki o yıllarda ailen hayatında nasıl bir rol oynadı, bu süreçte seni nasıl yönlendirdi?

Günlük hayatım ve set arasında mekik dokurken, ailem her zaman yanımdaydı. Ablam, abim, annem bazen de babam… Her zaman önceliklerini bana verdiler ve hiçbir zaman beni yalnız hissettirmediler. İsteklerimi dinleyerek, gerekli fırsatları da takip ederek beni o fırsatlara yönlendirdiler, fedakarlık yaptılar. Hedeflerime giden yolda yürüyebilmem için iyi bir gözlemci ve yol haritası oldular diyebilirim.

Geriye dönüp baktığında senin adına yanlış verilmiş bir kararın olduğunu düşünüyor musun, yoksa “ne yaşadıysam iyi ki yaşamışım” diyenlerden misin?

Karakter gereği pek geriye dönüp bakan bir yapım yok açıkçası. Her verdiğim karar, doğru veya yanlış, beni bugün olduğum noktaya getirdi. Şimdi içimde bulunan ruhun oluşması ve tamamlanması için yaşanması gereken her şey yaşandı diye düşünüyorum. Olaylara bu pencereden baktığınız zaman zaten hiçbir zaman keşke demiyorsunuz. Her zaman “iyi ki!” diyerek ilerliyorsunuz.

Ömer ile annelik duygusunu deneyimliyorsun. Evlenmeden önceki hayalindeki anne profili ile evlendikten sonraki annelik deneyimin arasında farklar var mı?

Hayalimde olan bir anne profili yoktu. Benim etrafımda çok fazla anne vardı ve ben de çocuklarla içli, dışlı büyüdüm. Kendi çocuğuma nasıl annelik yaparım diye düşünmedim. Ama annelik deneyimi çok başka bir şey ve beni hem bir anne olarak hem de bir birey olarak çok fazla geliştirip olgunlaştırdığını söyleyebilirim. Ömer’e doğru yaklaşabilmek için daha fazla okuyor ve daha fazla şey izlemeye çalışıyorum. Doğru davranabilen anne profilini oluşturmaya çalışıyorum.

Ömer ile birlikte zaman geçirdiğinizde en çok neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Sınırları olan bir anne misin, rahat mısın; onun mutluluğu için nasıl bir yol izliyorsun?

Yerine göre benim de tabii ki sınırlarım var. Ömer hayal kurmayı seven ve hayal dünyası geniş bir çocuk. Onun mutluluğu benim için bu hayatta paha biçilemez bir duygu. Bu yüzden onun mutlu olacağı şekilde oyunlarına eşlik ediyorum ve hayal dünyasına ortak olmaya çalışıyorum. Bu noktada sınırlarımız olmuyor. Evde sürekli bir süper kahraman kovalamacısı halindeyiz ve bu dışarıda da devam ediyor.

Elkızı dizisindeki performansınla aslında kariyerine yeni bir ivme kazandırdın. Bu diziyi kariyerin açısından nerede görüyorsun?

Oynadığım roller güçlü karakterleri yansıtsa bile her zaman bir hüznün içinden doğuyordu. Elkızı’ndaki karakterim; neşesi ve pozitifliğini etrafa yaymaya çalışan, hayata olumlu yönlerinden bakan cıvıl cıvıl bir karakter. Diğer karakterlerdeki sert imajımı kıran bir geçiş olması, Songül’ü oynadığım diğer karakterlerden farklı kılıyor. Belki bu diziden sonra da artık farklı farklı karakterlerle seyirci karşısında olurum.

Songül karakteriyle birçok kişinin yüreğine dokunuyorsun. Peki, senaryonun ve Songül karakterinin sana öğrettiği en önemli deneyim nedir?

Songül karakteri benim için özel bir karakter oldu. Farklı duyguları olan, yine de mantığını ve sevdiklerini duygularının önüne koymayı başarabilen biri. Bana, ne olursa olsun mantığının sesini duygularınla harmanlayarak doğru noktalarda durabilmenin gücünü öğretti.

Bu tempodan yorulduğunda kendini nasıl, nelerle besliyorsun?

Oğlumla ve ailemle vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Yakın arkadaşlarımla sohbet etmek de deşarj olmama yardımcı oluyor. Bazen kendime özel bir gün ayırıyorum ve kişisel detoks yapıyorum. Böylece kendi ruhumu ve bedenimi dinlemiş ve biraz daha sakinleşmiş oluyorum. Şehirden küçük kaçışlar yapmak da beni olumlu anlamda besliyor diyebilirim.

Seni rol model alan pek çok genç var. Çocukluğundan itibaren setlerde büyüyen biri olarak oyunculuk hayali olanlara ne gibi önerilerde bulunmak istersin?

Herkes hayal ettiği yolda ve hedeflerinin peşinden gitsin derim. Pes etmesinler ve sevdikleri işi yapsınlar.

Stilin, duruşun ve auran ile geniş bir kitleyi etkiliyorsun. Özellikle sosyal medyada inanılmaz bir takipçi kitlen var. Oradaki etkileşimi gerçekten samimi buluyor musun?

Böyle düşünüyor olmanız beni çok mutlu ediyor. Sosyal medyanın ulaşamadığımız yerlere de bizleri götürme gibi büyüleyici bir özelliği var. Sosyal medya üzerinden beni sevenlerle yıllardır devam eden güçlü bağlar oluşturduk. Ben takipçilerimle aramda samimi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Onlara kendimi ve yaşadıklarımı olduğu gibi, tüm doğallığıyla aktarıyorum. Onlar da her zaman beni destekleyen güzel mesajlarıyla, sıcak samimi sohbetlere vesile olabiliyor.

Sosyal medyada ve ekranlarda gördüğümüz Gökçe ile kendi kabuğuna çekilen Gökçe arasında büyük farklar var mı? Sandığımızdan daha duygusal ya da eğlenceli olabilir misin mesela?

Büyük farklar yok. Canlandırdığım karakterler genelde duygu yüklü ve omuzlarında ağır yükler taşıyan karakterler oldu. Belki eğlenceli tarafımı karakterlerden görme fırsatını pek yakalayamamış olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden, özellikle oğlumla yaptığım paylaşımlarda eğlenceli biri olduğum da görülüyor sanıyorum.

Sihirli bir değneğe sahip olsaydın, hayatta en çok neyi değiştirmek isterdin?

O kadar çok şeyi değiştirmek isterdim ki… Öncelikle kadınlar ve hayvanlar için bir şeyler yapmak isterdim. Kadınlara özgür, eşit koşullarda yaşadıkları, sokak hayvanlarına ise zulüm görmedikleri, rahat ve sıcak olabildikleri bir ortam sağlayabilmeyi çok isterdim. Özetlersem; bu dünyayı hiç ihtiyaç sahibi bir insanın olmadığı, barınma, beslenme gibi çok temel ihtiyaçların sağlandığı, temel gereksinimlerin kimse için lüks olmadığı, hayvanların da mutlu ve huzurlu yaşayabileceği bir dünyaya dönüştürebilmeyi gerçekten çok isterdim.