Göğüsleri hakkında gelen eleştirilere Hande Sarıoğlu’dan sert yanıt: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim

Instagramda paylaştığı oryantal dans videosuyla gündeme gelen sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk’teki işini bıraktıktan sonra sosyal medyayı daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. YouTube için Ertan Süzgün ile videolar çeken Sarıoğlu, bu defa Oğuzhan Uğur’un ‘Pinç’ adlı programına konuk oldu.

Göğüs dekoltesi hakkında gelen eleştiriler cevap veren Sarıoğlu, “Siz erkekler üstsüz dolaşabiliyorsunuz. Biz bir tane dekolte giyiyoruz, bize denmedik laf kalmıyor. Ben bu göğüslerin parasını verdim aldım. İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım” sözlerini kullandı.