Güzel oyuncu Gizem Karaca, sezonun açılışını bugün gerçekleştirdi ve hayranlarıyla bu anı paylaştı. Teknede çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Karaca, beyaz bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isim, gönderisinin altına “Açılış yapılmıştır ama su çok soğuk” notunu düşerek esprili bir şekilde mesaj verdi. Karaca’nın doğal güzelliği ve stilini yansıtan paylaşımı, binlerce beğeni alarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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