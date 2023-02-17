Birçok başarılı yapımdan yer alan oyuncu Gizem Karaca, Ahbap Derneği ile birlikte günlerdir afet bölgesinde depremzedelere yardım için çalışıyor. Sosyal medya hesabından deprem bölgesiyle ilgili takipçilerini sık sık bilgilendiren Gizem Karaca, son yaptığı paylaşımda insanların olayları çok çabuk unutup normalleşme çabalarına girmeleriyle ilgili kızgınlığını dile getirdi.

Gizem Karaca, “Normalleşme ayağına bu kadar saçma bu kadar rahat hikayeler paylaşamazsınız ya. Bu kadar kolay olamaz. Kimler neler yaşıyor ne hayatlar tekrar kurulmaya çalışıyor. Ne yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir süre daha burayı onlar için verimli kullansak olmaz mı? Gerçekten çok mu zor; bir süre daha yediğinizi, içtiğiniz, kuaförde fönlü saçlarınızı, aynada kıyafetinizi, sporunuzu, oranızı buranızı göstermemeniz. Size hayran olan belki de binlerce insan var evlerinden çıkmak zorunda kalan ve senin o güzel hayatını takip eden. İyi mi hissettiriyor onlara manevi destek olmak varken böyle hızlıca normalleşmek. İşletmeleri bir noktada anlayabilirim ticaretine devam etmeli ama bu da yine daha hassas bir geçiş olmasa mı? Bunun bence bir adabı vardır. Bir süre lütfen dikkat edelim çok zor olmamalı. Benim düşüncem.” şeklinde tepkisini gösterdi.

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