Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından duygularını ifade eden oyuncu Gizem Güven kişisel hesabından duygusal bir paylaşım yayınladı.

“Aynı acı, aynı çaresizlik”

1999 Gölcük Depremi’nde ailesiyle birlikte enkazdan kurtulan Güven, yayınladığı gönderide “O felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda henüz 5 yaşındaydım. Unutmak ne mümkün… Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…” sözleriyle mesajını iletti.

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