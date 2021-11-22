Givenchy ecel terleri döküyor

Chito ile işbirliği içinde bir projeye imza atan Givenchy, 15 parçadan oluşan bir dizi NFT koleksiyonu sunacak.

Moda piyasası göz önüne alındığında, genel tüketiciyi zora sokan markalar grubuna giren ve artık sadece sosyeteyi giydirebilen Givenchy, sektöre yeniden uyum sağlama çabasıyla bu algıyı ne kadar kırmak istese de; hitap konusunda başarıyı yakalayamamışa benziyor, sizce Givenchy samimi mi?

Markanın kalite ve müşteriyi her anlamda doyuma ulaştıran görsel algısı, beraberinde etiket fiyatlarını yükseltirken, dijital dünyada duyurmaya çalıştığı “ben de varım” algısını her ne kadar yineleyerek lükse hitap etse de, belki de sadece baklamakla yetinmeyi bireye anımsatarak, bir tür, sözde “görsel şölen” sunuyor.

Bu yeni girişim, ikilinin Givenchy’nin İlkbahar 2022 ön koleksiyonu için ilk işbirliklerinin ardından ikinci kez bir araya gelişi. Williams ve Chito tarafından geliştirilen seri, Givenchy’nin İlkbahar 2022 ön koleksiyonunda da kullanılan, büyüleyici airbrush karakterler ve semboller içeren 15 NFT içeriyor.

Givenchy’in kreatif direktörü Matthew M. Williams, grafik tasarımcı Chito ile, markanın dijital moda dünyasına ilk adımını atmış oldu.

Matthew M. Williams ise yorumumuzca ter döktüğü koleksiyon adına, “NFT’lerin bu yeni ve heyecan verici alanını zaten keşfetmek istiyordum; Chito’nun ekosistemde aktif olması, bu sınırlı seride işbirliği yapmamızı ve Givenchy için ortak vizyonumuzu daha da ileriye taşımamızı daha da doğal hale getirdi.” şeklinde sözler sarfetti.



Givenchy x The Chito, NFT serisi

Sizce Givenchy, küresel tüketiciye gerçekten elle tutulur bir şey sunabildi mi? Yoksa bu hamleler ince düşünülmüş bir stratejik pazarlamadan mı ibaret? Yorumlarda buluşalım.