Geçtiğimiz sene uzun yıllar evli kaldığı Amerikan futbolcu Tom Brady ile yollarını ayıran Brezilyalı model Gisele Büdchen, People’a yaptığı açıklamada yaşadıkları ayrılığı sindirme sürecinde olduğunu ve iyileşmeye başladığını söyledi.

“Ailem için çok zordu”

Evliliklerini bitirme sürecinde aynı zamanda hasta olan iki ebeveyniyle de ilgilendiğini söyleyen ünlü model, hayatının her alanında birçok şey olduğundan ve ailesi için çok zor bir süreç olduğundan da bahsetti. Ünlü model, “hayatın getirdiği tüm farklı dönüşler ve dönemeçler ile birlikte, çevremizde olup bitenler göz önüne alındığında yapabileceğimiz tek şey, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır” diye ekledi.



“Alkolü Bıraktım”

Ebeveynlerinin sağlık durumu hakkında konuşmamayı tercih eden Bündchen, bu zor günlerde egzersiz yaptığını , doğru beslendiğini, meditasyon yaptığını ve açık havada vakit geçirdiğini söyledi. Yakın zamanda alkolü de bıraktığını dile getiren başarılı model, “Bu zamanlarda beni destekleyecek tüm bu araçlara sahip olmasaydım, bu çok zor olurdu diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bündchen, alkolü bıraktığından bu yana uyku kalitesinin arttığını ve hatta daha önce fark etmediği şeyleri fark etmeye başladığını da ekledi.