1. The Pursuit of Happyness / Umudunu Kaybetme (2006) – IMDb: 8.0

Maddi açıdan sorunlar yaşayan Chris Gardner, sıkıntılara dayanamayan eşinin onu terk etmesiyle oğluyla baş başa kalıyor. Ev sahibinin de baba oğlu evden atmasıyla Chris Gardner için oğluyla ayakta kalma mücadelesi başlıyor. Zorluklarla savaşma konusunda ilham verici bu filmin başrolünde Will Smith yer alıyor.

2. The Social Network / Sosyal Ağ (2010) – IMDb: 7.8

Facebook’un doğuş hikâyesini anlatan film, 2003 yılında Mark Zuckerberg’in Harvard’da öğrencilik yıllarında geçiyor. Mark, kampüsteki tüm kızların bilgilerine erişebilecek bir veri tabanı oluşturmakla başlayan fikre öncelikle Facemash adını veriyor. Okulda kısa sürede oldukça popüler hâle gelen uygulama Facebook fikrinin de temellerinin atılmasına yardımcı oluyor. David Fincher yönetmenliğindeki filmin başrollerinde Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield bulunuyor.

3. Wolf of Wall Street / Para Avcısı (2013) – IMDb: 8.2

Martin Scorsese tarafından yönetilen ve senaryosu Terence Winter tarafından yazılan film, Jordan Belfort adlı bir iş insanının gerçek hayat hikâyesinden yola çıkıyor. Para kazanma amacıyla Wall Street’e girerek kısa sürede iyi kazanç sağlayan 24 yaşındaki bir borsacının yükseliş öyküsünü anlatan filmin başrolünde Leonardo DiCaprio yer alıyor.

4. Thank You For Smoking / Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler (2005) – IMDb: 7.6

Tütün endüstrisinde çalışan Nick Taylor, şirketinin ve müşterilerinin hakkını koruyabilmek için zararı herkesçe bilinen sigarayı savunmak zorundadır. Her girişimcinin ihtiyacı olan pazarlama stratejilerinden kurumsal iletişime kadar pek çok konuda büyük bir başarı sergileyen bu sözcünün hikâyesini izlerken birçok yöntem öğreneceksiniz. Başarılı bir girişimci filmi olan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Jason Reitman üstleniyor.

5. Jobs (2013) – IMDb: 6.0

Steve Jobs’ın hayatına odaklanan bu biyografi filmini Joshua Michael Stern yönetiyor. Steve Jobs rolünde Ashton Kutcher’ın performans sergilediği yapım, Steve Jobs’ın üniversite eğitimini yarıda bırakarak kendisini evlatlık edinen ailesinin yanına döndüğü dönemi işliyor. Filmde Jobs, ailesinin garajında teknolojide çığır açan buluşlara imza atacak projeleri üzerine çalışıyor. Jobs’ın Apple’ın tohumlarını nasıl ve ne şartlarda attığını göstermesi açısından oldukça değerli bir yapım.

6. Catch Me If You Can / Sıkıysa Yakala (2002) – IMDb: 8.1

Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks’in başrollerde olduğu film, bir dolandırıcı ve bir ajanın kovalama öyküsü. Yasa dışı işler yapan Frank Abagnale Jr., kendisini farklı mesleklerde tanıtarak insanları dolandırıyor. Frank’ın yaşadığı zorlu durumların üstesinden geliş şekli, girişimciler için filmdeki en öğretici detaylar arasında yer alıyor. Durumları lehine çevirebilme ve kriz yönetimi gibi konularda ders alınabilecek film, yapılan işte başarıya ulaşmanın kilit noktalarına değiniyor.

7. The Founder / Kurucu (2016) – IMDb: 7.2

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald’s’ın doğuşunu anlatan film, girişimcilik konusunda örnek alınacak hikâyelerden birini konu ediyor. Yapım, Richard ve Maurice McDonald kardeşleri yeni şubeler açmak için ikna eden Ray Kroc’un zamanla markayı onlardan satın alarak nasıl dünya devi hâline getirdiğine odaklanıyor. Fikirleri büyütüp dünyaya sunma noktasında ders niteliğinde olan The Founder’ın başrolünü Michael Keaton üstleniyor.

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