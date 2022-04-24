Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid 27 yaşına girdi. Amerikalı modelin doğum günü için ailesi ve arkadaşları New York’taki Zero Bond adlı mekanda bir araya geldi. Çocuğunun babası Zayn Malik’ten Ekim 2021’de ayrılan Hadid, doğum günü partisine tek başına katıldı.

Beyaz transparan kıyafetiyle dikkat çeken Hadid’e kız kardeşi ünlü model Bella Hadid, erkek kardeşi Anwar Hadid, babası Mohamed Hadid ve annesi Yolanda Hadid eşlik etti.

Blake Lively’den Emily Ratajkowski’ye ünlü yıldızlar, Gigi Hadid için bir araya geldi.