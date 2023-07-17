En çok aranan modeller arasında yer alan Gigi Hadid, son zamanlarda Leonardo DiCaprio ile ilişkisi olduğu yönündeki haberlerle adından söz ettirmişti. Çapkın isimle anılan model tatile çıktı. Gigi Hadid, arkadaşlarıyla yaptığı tatilden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü model, son olarak Instagram paylaşımında bikinili fotoğraflarını yayınlayınca pozlar olay oldu.

Modelin kalçasında yer alan kocaman ejderha dövmesine yorum yağdı. Hadid’in bazı hayranları ejderha dövmesi için “Umarım o gerçek değildir”, “Aklını mı kaçırdın” gibi yorumlar yaparken; bazı hayranları da dövmeyi beğendiklerini yazdı.