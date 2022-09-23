Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından, kendi giyim markasını kuracağını ve bunun üzerine çalışmalar yaptığını duyurmuştu. ABD’li model, uzun süredir hazırlığını yaptığı ‘Guest in Residance’ isimli markasını piyasaya sürdü. Konforun odak noktası olduğu bir marka kurma hayali olduğunu ifade eden Hadid, kaşmirin ön planda olduğu bir koleksiyon tanıttı.

Modellik kariyerinde podyumların en çok aranan ismi olan Gigi Hadid, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sadece kendi ürettiği şeylerle anılmak istediğini dile getirdi. “Bu bedenlerde ve bu gezegende misafiriz. Kıyafetlerimiz içinde de birer misafir sayılırız” sözlerini kullanan bir kız bebek sahibi ünlü model, anne olmasının yaratıcılığını beslediğini söyledi.

İşte ‘Guest in Residence’ ürünlerinden kareler,

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