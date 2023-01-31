Ünlü model Gigi Hadid, Heji Shin tarafından çekilen Givenchy’nin 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Kampanyada Gigi Hadid’in yanı sıra Selena Forrest ve Luna Passos’da Givenchy için poz verdi.

Ünlü isimlerin kreatif direktör Matthew M. Williams’ın tasarımlarını üzerlerinde taşıdığı bu koleksiyonda, çok yönlü günlük stil, rahat görünümünü ifade etmek isteyenler için olmazsa olmaz bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor.

Zarafet ve spor giyimden ipuçları alan koleksiyon, Williams ve Shin ile bir araya gelerek iki kimliğin çatışmasını sunuyor. Dikkat çekici görselleriyle koleksiyon, gücü ve çekiciliği eşit ölçüde yansıtıyor.

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