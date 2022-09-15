Son zamanların en popüler modellerinden Gigi Hadid, kız kardeşi Bella Hadid ile aynı podyumda yürüdü.

New York Moda Haftası kapsamında ABD merkezli lüks moda markası Tom Ford’un defilesinde yürüyen Hadid kardeşler, göz kamaştırıcı stilleriyle dikkat çekti. Lüks markanın 2023 İlkbahar-Yaz defilesinde boy gösteren kardeşler, podyumdaki özgüvenli tavırlarıyla dikkat çekti.

70’lerden ilham alındı

1970’lerden ilham alınarak tasarlanan yeni koleksiyonda, cut-out ve pul detaylı tasarımlar dikkat çekti. Disko stiline atıfta bulunan büyük küpeler ve kabarık saçlar ise 70’ler modasını günümüze taşıdı.

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