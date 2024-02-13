GIF Nasıl Yapılır, duyguların farklı şekillerde olan içeriklerin, kullanıcıların duygularını ifade etmek üzere kullanılan görsellerdir. GIF İngilizce kelime anlamı, Grafik Değiştirme Biçimi olarak tanımlanmaktadır. Animasyonların piksel tabanlı olarak üretilmesi anlamına gelir. GIF uygulaması için sıkıştırma işlemi kullanılır. JPEG ve PNG özelliklerinin kullanılmasıyla, bilgisayarda sıkıştırılmak üzere uygulanan resimlerin animasyon olarak saklanması için GIF kullanılmaktadır.

Gif Nedir?

Gif, İngilizce’de kelime anlamı, Graphics İnterchange Format demektir. Yani Türkçe açılımı, Grafik Değiştirme Biçimi olarak tanımlanır. Resim saklama yöntemleri olarak sıkıştırılmış format işlemidir. Resimler ve animasyonlar sayesinde anlatılmak istenen duyguların Gif olarak dönüştürülmüş halidir. Günümüzde birçok platformda Gif kullanımını destekleyici sistem uygulaması mevcuttur. Ayrıca kullanıcıların özgün şekilde uygulamalarına olanak tanıyan, programlar sayesinde diledikleri Gif’ı hazırlamasını sağlar.

Photoshop’da Gif Nasıl Yapılır?

Photoshop’da Gif yapmak için, photoshop uygulamasında bir sayfa açılmalıdır. Banner tasarımına hareket vermek üzere, timeline tuşuna basılarak görsellere hareket vermek mümkündür. Bunun için yapılması gereken işlem, yeni bir sayfanın üst bölümünde yer alan Window butonuna basılarak karşılaşılan listeden, Timeline yazısına tıklanmalıdır. Photoshop uygulamasında yapmak istenilen resim görselini kopyalayarak boş sayfanın üzerine yapıştırılmalıdır. Timeline tuşuna basıldığında zaman çizelgesi ile karşılaşılması gerekir.

Photoshop Gif yapma adımları için, zaman çizelgesi oynatmak istediğiniz görselin oynatılma listesini servis eden bölümdür. Bu bölümden uzun süreli zamanı veya kısa zamanda oynatmayı seçebilirsiniz. Böylece yapılan işleme uygun olan zaman ayarlanır. Yapılan Gif işleminin dışa aktarılması için sol üst köşede bulunan file tuşuna basarak gerçekleştirebilirsiniz.

Gif Neden Kullanılır?

Gif kullanımı, sosyal medya alanlarında görüşmeler sırasında duyguları ifade etmede kullanılmaktadır. Bilgisayardan ya da cep telefonu üzerinden kullanılan GIF’ler, her geçen gün artmaya devam etmektedir. Birçok farklı türde fotoğrafların ya da videoların kullanılması ile ortaya çıkan GIF’ler, kişilerin anlık duygularının ifade edilmesi için tasarlanmaktadır. GIF’lerin sosyal medyada kullanım alanları, Facebook, İnstagram, WhatsApp gibi sosyal alanlardır.

Gif Yapmak İçin En Kolay Yöntemler!

Gif yapmak için en kolay yöntemler arasında telefon ve bilgisayar üzerinden kullanılan sosyal medya araçlarıdır. Sosyal medya araçları arasında, WhatsApp ile GIF yapma özelliğini kullanılabilir. Youtube videoları ile GIF yapabilme olasılığı bulunur.

WhatsApp Gif yapma Özelliği Kullanımı: Bu özelliğin kullanımı için, WhatsApp uygulamasından bireysel ya da grup mesajları bölümüne giderek, sohbeti açılmalıdır. Sohbet bölümünde yer alan, çıkartmalar ve GIF uygulaması tıklanmalıdır. WhatsApp sohbet uygulamasında birçok GIF ifadesi yer almaktadır.

Youtube Videoları Üzerinden Gif Yapımı: Youtube videoları üzerinden GIF yapmak için GIPHY uygulamasını açılması gerekir. Ücretsiz olarak işlem yapmaya olanak tanıyan, uygulamanın üzerine GIF yapmak için video eklenmelidir. Videodaki aralığı soldan sağa doğru belirleyerek ayarlayın. GIF olarak kayıt edebilmek ve resim alabilmek için Upload to GIPHY’yi seçin. Son olarak resmi farklı kaydet dediğinizde GIH uygulamanız hazır olacaktır.