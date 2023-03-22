Durum komedisinin Türkiye’deki en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilen ve eleştirmenler tarafından övgüyle bahsedilen Gibi dizisinin oyuncuları da dizi ile birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Dizinin sahneleri ve replikleri sosyal medyada en çok paylaşılan içeriklerin başında geliyor.

Peki gibi 4. sezon ne zaman? Acun Ilıcalı bugün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Gibi 4. sezonun ne zaman geleceğini duyurdu. Ilıcalı’nın Yaptığı paylaşıma göre Gibi dizisinin 4. sezonu, 31 Mart’ta Exxen’de yayınlanmaya başlayacak.