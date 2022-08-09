Marvel Sinematik Evreni’ne katılmak üzere görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklayan ‘Better Call Saul’ ve ‘Breaking Bad’in Gus Fring’i, ‘The Mandalorian’ın Moff Gideon’u olan Giancarlo Esposito’nun Magneto ya da Doctor Doom’u canlandıracağına dair söylentiler ortaya atıldı.

‘Professor X’ karakterini canlandırmak istediğini belirten Esposito, hayat verdiği pek çok kötü karakter ile başarısını ortaya koyarken, Marvel Evreni’ne bir kahraman olarak dahil olduğunda sergileyeceği performansının da başarı ile sonuçlanacağından eminiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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