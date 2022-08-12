Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez bu kez yaptığı kombinle bir yandan milyonlarca beğeni toplarken bir yandan da “görgüsüz” olarak nitelendirildi. İspanyol medyasının dikkatini çeken bu fotoğrafa fiyat analizi yapıldığında ise olanlar oldu.

Georgina Rodriguez harcadığı para ile dudak uçuklattı

Mavi bir elbise terchin eden Rodriguez mavi bir çanta ve ayakkabıyla da kombinledi ama bu yaptığı kombinin fiyatı büyük tartışma konusu yarattı. Marca gazetesinin analizine göre; Tasarımcı Stella McCartney imzası taşıyan mavi elbisenin fiyatı 1900 euro (45 bin 169 TL), yopuklu ayakkabıların 765 euro (14 bin 160 TL) ve timsah derisinden yapılan çantanın fiyatının 94 bin euro (1.7 milyon TL) olduğu açıklanınca gündeme bomda gibi düştü

Sadece kıyafeti değil takılarının fiyatları da dudak uçuklatan türdendi. Elmas ve safir işlemeli bir yüzüğün fiyatının 800 bin euro (14 milyon TL) ve Cartier marka diğer yüzüğün fiyatı 700 bin euro (12.9 milyon TL) olduğu söylendi. Aynı zamanda tercih ettiği saat 18 karat beyaz altından yapılan bir model ve 550 bin euro (10 milyon TL) olduğu açıklanırken. Manchester’da çekilen bu fotoğrafın maliyetinin 2.146.665 euro olduğu açıklandı.

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