George Rager Waters 78 Yaşında Şoförü ile Evlendi

George Rager Waters, 5. evliliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İngiliz müzisyen ve besteci, Kamilah Chavis ile bir süredir beraberdi. Çift, beraberliklerini evlilikle taçlandırdılar. 78 yaşındaki sanatçı, New York’taki malikanesinde 5. kez nikah masasına oturdu.

Şoförüyle evlendi

Romantik filmler gibi bir hikayeleri olan çift, birbirlerini ilk kez 2016 yılındaki Coachella Festivali sırasında gördü. Ünlü sanatçı, “Aslında onunla konserlerimden biri sırasında tanıştım. Nakil işinde çalışıyordu. Konserden sonra beni alan arabanın şoförüydü.” sözleriyle Chavis ile nasıl tanışmış olduğunu söylemişti. Roger Waters, bir röportajında tanışma öykülerini anlatırken, “Otel ile konser alanı arasında nakil ile görevli çok sayıda araç vardı. Koruma görevlim onunla birlikte aracın ön tarafında oturuyordu. İkisi aralarında konuşuyorlardı. Bilmiyorum, onunla ilgili bir şey bana çekici geldi” ifadelerini kullanmıştı.

“İşte o başlangıçtı”

Başarılı sanatçı, Kamilah Chavis ile evliliğe giden ilk adımı nasıl attığını anlatırken, “Bir gün ona ‘Affedersiniz’ dedim ve aracı kullanırken arkasına döndü. Sonra da ‘Birisi size güzel elmacık kemikleriniz olduğunu söyledi mi?’ diye sordum. Çok küçük bir tepki aldım ve işte o başlangıçtı” sözlerini kullandı.

“Çok mutluyum”

Önceki 4 evliliğinde mutluluğu bulamamış olan George Rager Waters, Kamilah Chavis ile ilk defa, 2019 yılında gerçekleşen Venedik Film Festivali’nde beraber görüntülenmişti. Beraberliğini evlilikle taçlandıran sanatçı, sosyal medya hesabında gelinlik ve damatlıkla poz verdikleri fotoğrafları, “Çok mutluyum” notuyla paylaştı.