George R.R. Martin hayranlarına yeni bir haber var! İlk kitabı 1996 yılında A Game of Thrones (Taht Oyunları) yayımlanan Buz ve Ateşin Şarkısı serisi, 2011 yılında HBO kanalında yayınlanan dizi uyarlamasına kavuştu. Belli bir hayran kitlesi olan kitap serisi, dizinin yayınlanmaya başlamasının ardından dünya genelinde çok geniş bir okura ulaştı.

İlk A Song of Ice and Fire kitabının ardından, birkaç yılda bir serinin yeni kitabı yayımlandı. Dördüncü ve beşinci kitaplar arasında ise altı yıllık bir boşluk oluştu. Serinin şu an için yayımlanmış olan son romanı Ejderhaların Dansı (A Dance with Dragons), dizinin başladığı yıl olan 2011’de çıktı. O sıralarda Martin, dizi devam ederken toplamda 7 roman olarak planladığı serisini tamamlayabileceğini düşünüyordu. Ancak planlanan olmadı ve Game of Thrones 5. Sezon ile birlikte kaynak materyal olan kitaplarda yazılanlar tükendi. Böylece eserlerde yer almayan olaylar dizideki yerini almaya başladı. Şimdi hayranlar, beşinci kitabın yayımlanmasının üzerinden neredeyse 12 yıllık bir süre geçmişken, serinin bir sonraki kitabı olan Kış Rüzgârları’nı bekliyor.

George RR Martin, bir türlü tamamlanmak bilmeyen Kış Rüzgârları romanı hakkında yeni bir güncelleme paylaştı ve romanın Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin en uzun kitabı olabileceğini söyledi. Yazımı henüz tamamlanmayan The Winds of Winter’ın çıkış tarihi hâlâ belirsiz.