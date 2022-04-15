Dünya Edebiyatı’nın usta yazarlarından George Orwell ile yapılan bir röportaj sosyal medyada paylaşıldı. Röportajda usta yazar 1984 romanında geleceği anlattığını dile getirdi. Röportajda, George Orwell’a; “Bir keresinde tatsız gerçeklerle yüzleşme yeteneğine sahip olduğunuzu söylemiştiniz. Geleceğin isabetli bir portresini çizerek, 1984’te bu yeteneğinizi mi sergilediniz?” sorusu sorulması üzerine Orwell, “Her kitabın nihayetinde bir parodi olduğunu düşünürsek 1984’teki gibi bir şey sahiden gerçekleşebilir.” yanıtını verdi. Gelecekte dünyada korku, öfke, zafer gibi duygular dışında duyguların kalmayacağını belirten Orwell, Parti’ye sadakat dışında hiçbir sadakatin söz konusu olmayacağını dile getirdi. Ancak sürekli olarak güç zehirlenmesinin yaşanacağını belirtti ve sürekli olarak güç zehirlenmesinin yaşanacağını da sözlerine ekledi.