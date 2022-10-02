‘Kazanma Sanatı’, ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’, ‘12 Maymun’, ‘Soysuzlar Çetesi’ gibi yapımlarda başrol oynayan Brad Pitt, geçtiğimiz haftalarda yaptığı samimi açıklamalarla adından söz ettirmişti. Bir dergiye röportaj veren Pitt, kendisi için George Clooney’in dünyanın en yakışıklı erkeği olduğunu söylemişti. 58 yaşındaki ünlü oyuncu, “Bugün için birinin adını vereceksem ‘George Clooney’ demek zorundayım, çünkü neden olmasın!” ifadelerini kullanmıştı.

Oscar ödüllü oyuncunun bu sözlerine üzerine Clooney’den yanıt gecikmedi. Geçtiğimiz gün Amerika’da yayınlanan ‘The Late Show with Stephen Colbert’ programına konuk olan George Clooney, Brad Pitt’e katıldığını “Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum” diyerek belirtti.

Arkadaşı Pitt hakkında espirili bit açıklama yapan oyuncu, “Bence ilk başta kendi adını verdi ama sonra birisi ‘Bir daha deneyelim ama kendini söyleme’ deyince cevabını değiştirdi” şeklinde konuştu.