Genco Erkal Yeniden Sahnede

Tiyatromuzun ustalarından Genco Erkal, yeni bir oyunla yeniden sahnelerde olacak. Bir süre önce sahneye koymak istediği oyuna salon verilmeyen Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, Türk şiirinin unutulmaz ismi Ahmed Arif’in ölümünün 30’uncu yılı anısına “Şahdamarım” isimli yeni oyununun gösterimini yaptı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, insan ruhunun ikili ilişkilerdeki yansımalarını “Her şey Yolundaymış Gibi” isimli oyunuyla, Sarıyer Belediye Tiyatrosu, Türk edebiyatının yüz akı Aziz Nesin’in kaleme aldığı “Nesin’den Azizlikler” isimli oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.