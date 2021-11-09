Genç kız TikTok sayesinde kurtuldu!

Covid-19 döneminde yaygınlaşan ev içi şiddet mağdurlarının kendilerini üzerine baskı oluşturulan kişilerin; konuşmadan yardım isteyebilmesi için bu tür yardım işaretler son yıllarda çok yaygınlaştırılmıştı.

Amerika’da kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğunun kurtarılmasına yardımcı haraket, geçtiğimiz yıl TikTok uygulamasında bir kadının çektiği video ile viral olan “imdat işaretini” elleriyle yapması sayesinde kurtarıldı.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Carolina’da ailesi tarafından kaybolduğu yetkililere bildirilen kız çocuğu, iki gün sonra Kentucky’de bir arabanın içerisinde görüldü. Kayıp kız çocuğu, covid döneminde ev içerisinde şiddete mağruz kalan insanların gizlice tehlikede olduklarını belli etmek için kullandığı ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında viral bir şekilde videoda geçen el işaretlerini yaptı. Genç kızın yanından geçen bir sürücüsünün dikkatini çekmeyi başardı ve genç kız TikToK‘ta ünlü olan bu hareket sayesinde 61 yaşındaki yaşlı adamı tutuklattı.