TikTok ile görünürlük aşinalığını güncelleyen tokalı mini retro çanta trendi, Z neslinin gündelik stillerimizi dönüştürdüğü bugünlerde yeni birer favori olarak ön plana çıkıyor.

Söz konusu çantalar, 90’lar ve daha erken dönemi kapsar nitelikte Z nesli ile birlikte yeniden stil sahnesindeki yerini aldı. Yeni neslin büyük retro ve ikinci el giyim aşkı sınırlarını hızla büyütürken, siz de belki de herkes gibi her yerde yaygın olan küçük çanta trendine yöneleceksiniz. Çünkü bir bakıma başkalarının sahip olamayacağı bir mal parçasına sahip olmak şiddetle radikal.

Tüm bu tokalı çanta modelleri, en çabasız görünümü dahi tamamıyla dönüştürmek adına programlanmış gibi. 1990’ların pek çok kesin çanta anına sahip oluşu yadsınamaz bir gerçekken, çok azı kendi pop kültürü anını resmileştirebiliyor. Bu düşünceye hareketle, Fendi’nin ikonik Baget’iyle örnekle modanın reformistik tavrı gadıroplarımıza yeniden misafir oluyor.

Tüm bu minik çantalar, tıpkı Fendi Baget’in adaşı Fransız somunu gibi kolun altına düzgün bir şekilde yerleştirilmek üzere tasarlanarak, tamamıyla hafiflik sunuyor.







Christian Dior’dan Versace’ye ve Proenza Schouler’a kadar tasarımcıların, hemen bir kült takipçisi olacağı kesin olan yepyeni çanta şekillerini piyasaya sürmesinin yanında, yeni nesil vintage dükkanları da bu trendden nasibini almışa benziyor.