Show TV’nin iddialı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi‘nin final bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından başrol oyuncusu Devrim Özkan, kendisine bir tatil kaçamağı yapma fırsatı buldu. Ertan Saban, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı ve Sercan Gülbahar’la birlikte başarılı performans sergileyen Özkan, “Songül” karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Yoğun ve uzun bir sezonun ardından İstanbul’daki işlerini tamamlayan güzel oyuncu, Bodrum’a giderek tatilin keyfini çıkardı. Denizde ve plajda kahverengi bikinisiyle pozlar veren Özkan, 878 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından bu anları paylaşmayı ihmal etmedi. Kendine özgü doğal güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken oyuncu, mükemmel fiziğiyle de büyüledi. Özkan’ın paylaşımları kısa sürede yoğun bir beğeni ve ilgiyle karşılandı.