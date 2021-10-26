Gelinim Mutfakta Sunuculuğuna Bomba Transfer!

Kanal D’nin gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta’da sunucu krizlerinde sular durulmuyor.

Sezonu Demet Akalın’ın sunuculuğuyla açan Gelinim Mutfakta, ünlü şarkıcının programı bir anda bırakması ile sunucu krizini başlatmıştı. Bir türlü sunucu bulunamayan program, yeni bir konsept belirleyerek ekranların karşısına her hafta yeni bir ünlünün sunuculuğu ile çıkacağını söylemişti. Yeni konseptin ilk yüzü ünlü sunucu Songül Karlı olmuştu.

Gelinim Mutfakta’nın yeni hafta fragmanı ve afişinde bu sefer de Safiye Soyman’ı gördük. Ünlü sunucu Songül Karlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, kendisinden sonra sunuculuğu üstlenen Safiye Soyman‘ı programa yakıştırmadığını adeta takipçilerine hissettirdi. Instagramda paylaştığı fotoğraflarının altına adeta iğnelercesine şu cümleleri ekledi: “Sakin olun artık hiç hiçbir şeye şaşırmıyorum“, ‘Herkesin tercihine saygım var“

İşte notlarını iliştirdiği o fotoğraflar:

Safiye Soyman’ın sosyal medya paylaşımlarında, suratına efekt uygulaması ara ara gündem olurken, afişte ünlü sanatçının suratına yapılan shop sosyal medyada alay konusu oldu.