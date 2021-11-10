Geçmişten günümüze Prenses Diana karakterine hayat veren 7 oyuncu

Hayat hikayesiyle birçok filme konu olan Lady Diana, Galler Prensi Charles’ın ilk karısı, Prens William ile Prens Harry’nin annesidir. Geçmişten günümüze Prenses Diana’nın hayat hikayesi birçok filme konu oldu. Son olarak Kristen Stewart’ın Galler Prensesi Diana’yı canlandırdığı ‘Spencer’ filmi 12 Kasım’da vizyona girecek. İşte geçmişten günümüze Prenses Diana’yı canlandıran 7 aktris ve oynadıkları filmler…

Catherine Oxenberg – The Royal Romance of Charles and Diana (1982)





Prens Charles ve Leydi Diana Spencer’ın düğünü anlatan biyografik drama türündeki bu filmde Prenses Diana’yı Catherine Oxenberg’ın canlandırıyor.

2. Serena Scott Thomas – Diana: Her True Story (1993)





Serena Scott Thomas’ın Diana’yı canlandırdığı 1993 yapımı, türkçesi Diana: Gerçek Hikayesi filmi, Prenses Diana’nın hayatını anlatan bir biyografi filmidir.

3. Julie Cox – Princess in Love (1996)





Prenses Diana’nın James Hewitt’le ilişkisini konu alan bu filmde, Diana karakterine Julie Cox hayat veriyor.

4. Amy Seccombe – Diana: A Tribute to the People’s Princess (1998)





Türkçesi Diana: Halkın Prensesine Bir Övgü adlı 1998 yapımı bu filmde, Prenses Diana karakterine Amy Seccombe hayat veriyor. Diana’nın hayatının son yılının anlatıldığı bu film, Diana’nın ilişkisini ve basınla olan çatışmasını anlatıyor.

5. Genevieve O’Reilly – Diana: Last Days of a Princess (2007)





Diana: Bir Prensesin Son Günleri adlı drama/belgesel türündeki bu filmde Diana karakterine hayat veren isim Genevieve O’Reilly.

6. Naomi Watts – Diana (2013)





Naomi Watts’ın başrolünde olduğu Diana filmi Kate Snell’in 2001 yılında yazdığı “Diana: Her Last Love” kitabına dayanıyor. 2013 yapımı, biyografik dram türündeki Diana filmi, İngiltere Prensesi Diana’nın hayatının son iki yılının konu alıyor.

7. Kristen Stewart – Spencer (2021)





Prenses Diana’nın hayat hikayesine dayanan 2021 yapımı biyografik/dram türündeki bu filmde, Prenses Diana karakterine Kristen Stewart hayat veriyor.