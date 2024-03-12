Son yıllarda adını daha sık duyduğumuz, daha çok kadınlarda görülen ve vücutta yaygın ağrılarla kendini belli eden fibromiyalji hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Op. Dr. Evren Fehmi Atay, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı…

Fibromiyalji nedir?

Fibromiyaljinin en basit tanımıyla; tüm vücuda yayılmış ağrıyla kendini belli eden romatizmal bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Bu hastalık tüm yaşlarda görülebilse de en sık orta yaşta karşımıza çıkar. Kadınlarda erkeklere göre daha sık rastladığımız bu hastalığın teşhisi ise biraz zordur. Benzer bulgular gösteren hastalıkları elemek suretiyle yapılan teşhiste hastayı rahatsız eden bulguları dikkatle incelemek gerekir” dedi.

Fibromiyaljinin belirtileri nelerdir?

Fibromiyaljide hastayı doktora getiren ilk belirtinin genelde yaygın vücut ağrıları olduğunu söyleyen Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Hastalar bu ağrıların sızlama, zonklama ve delici tipte olduğu tarif eder. Sabah tutukluğu birçok hastada görülür ayrıca bazı hastalarda yorgunluk şikayeti de vardır. Hastada bazen de yumuşak doku şişliği şikayetleri görülür. Uyuşma, karıncalanma, iğnelenme tarzında şikayetler de belirtiler arasındadır” şeklinde konuştu.

Kadınlarda erkeklerden 2 kat fazla görülüyor

Fibromiyaljinin neden olduğu tam olarak açıklığa kavuşturulamasa da hastalığın gelişiminde etkili birtakım faktörler olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Evren Fehmi Atay bu faktörleri şöyle sıraladı: “Sinir sistemindeki değişimler, uyku bozuklukları, genetik faktörler, travmatik olaylar, enfeksiyon gibi sorunlar bu hastalığın oluşmasında etkilidir. Fibromiyaljinin kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha sık görüldüğünü de söylememiz gerekir.”

Fibromiyalji hastalığına ‘kaynana hastalığı’ da dediğini belirten Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Aynı pozisyonda uzun süre durmak ve stres bu hastalığı tetikler. Kızı evlilik çağına gelmiş kadınların çeyiz hazırlamak için uzun süre aynı pozisyonda kalması ve kızından ayrılma stresi yaşaması bu hastalığı tetiklediği için ben buna kaynana hastalığı da derim” şeklinde konuştu.

Fibromiyalji tedavisinde çok yönlü yaklaşımın önemi

Fibromiyalji belirtileriyle gelen hastalarda altta yatan başka hastalıkların elenmesi için bir dizi tetkit yapılması gerektiğini belirten Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Benzer bulguların yaygın olduğu hastalıklar elendikten sonra fibromiyalji teşhisi konan hastalarımıza ağrı tetik nokta enjeksiyonlarının yanında yaşam tarzı değişiklikleri ve psikoterapi de öneriyoruz” dedi.