Bebekte sahilde görüntülenen Edvina Sponza İbrahim Kutluay’la buluşmasını kaydetmeye çalışan gazeteciler engel oldu.

Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, Edvina Sponza, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Elinde çiçeklerle sahilde yürüyen Sponza, Arnavutköy’de kendisini araçla almaya gelen Kutluay’la buluşacaktı. Gazetecileri fark eden Sponza, hızlı adımlarla geri dönerek Kutluay’ı uyardı. İbrahim Kutluay gaza basıp giderken, Sponza evine döndü. Muhabirlerin, “İbrahim Kutluay’la yeniden birlikte misiniz?” sorusuna, “Birliktelik yok, arkadaşız” diyerek çıkan haberleri yalanladı.