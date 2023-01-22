Ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin, geride bıraktığımız gün kızı Eftalya ile birlikte İstanbul Akvaryum’da objektiflere yansıdı. Anne-kız birbirinden ilginç deniz canlılarını, penguenleri ve amazon ormanını gezerken muhabirlere poz vermeyi de ihmal etmedi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden 35 yaşındaki oyuncu, “Eftalya doğmadan hamilelik zamanında bile çalışıyordum. Onun iri olduğuna bakmayın daha 2 yaşında. Yeni sezonda yeni projeler var, sinema filmi çekeceğiz. Bahar ayından sonrada durmak yok, çalışmaya devam ediyorum” dedi.

Kısa bir sohbetin ardından Turgut Evin, alışveriş merkezine giriş yaptı.