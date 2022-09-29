Grammy ödüllü Amerikalı rapçi Coolio, uzun süredir menajerliğini yapan Japan Posey tarafından Los Angales’taki evinin banyosunda yerden hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni henüz belli olmasa da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Müzik kariyerine 1980’li yıllarda WC and the Maad Circle grubunun bir üyesi olarak başladı. 1994 yılında gruptan ayrılma kararı alan ünlü isim, bir yıl sonra tüm dünyada hit haline gelen ‘Gangsta’s Paradise’ şarkısını çıkardı. Tam adı Artis Leon Ivey, Jr. olan Coolio, 40 yıllık müzik kariyeri boyunca toplamda sekiz stüdyo albümü yayınlayarak, 1 kez Amerika Müzik Ödülü ve Grammy Ödülü, 3 kez de MTV Video Müzik Ödülü kazandı.