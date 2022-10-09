Bir döneme damgasını vuran ‘Doktorlar’ dizisinde canlandırdığı ‘Zeynep’ karakteriyle hafızalarda yer edinen Gamze Topuz, önceki gün Arnavutköy’deki bir mekanda yarın arkadaşları ve sevgilisi Tümer Metin ile yeni yaşını kutladı. 39 yaşına bastığını söyleyen Topuz, “18 yaşıma geri dönmek istemem. O yaşlarda arantıda oluyorsunuz. Ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz ve her şey belirsiz oluyor” sözleriyle, gençlik yıllarına dönmek istemediğini belirtti.

Yeni yaşı için sağlık dileyen 39 yaşındaki ünlü oyuncu, en güzel yaşının 33 olduğunu açıklayarak “En güzel doğum günümdü. Hayatımın aşkı Tümer’le tanıştım. En güzel, en unutamadığım yaş günümdü” ifadelerini kullandı.

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