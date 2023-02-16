Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından soluğu depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da alan Gamze Özçelik ve Umuda Koşanlar Derneği üyeleriyle beraber depremzedelere yardım etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz saatlerde Gamze Özçelik sosyal medya hesabından ekibiyle beraber Hatay’da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattığını duyurdu. Özçelik, “Yoğunluktan bahsetme fırsatım olmadı. Satın alımlarımızın bir kısmı tamamlandı ve devamı için çalışıyoruz. Niyetimiz ailelerin ve çocukların sevgiyle barınabileceği bir ortam sunabilmek” dedi.

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