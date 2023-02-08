Binlerce binanın yıkımına ve çok sayıda vatandaşın vefatına neden olan depremden sonra ünlü isimler deprem bölgesine yardım için kolları sıvadı.

‘Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından dernek gönüllüleriyle birlikte Antakya’daki çalışmalara katıldıklarını dile getirdi.

AFAD, belediyeler ve valiliklerle beraber hareket ettiğini söyleyen Gamze Özçelik, “Çok üzgünüz… Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise, “Ekiplerimiz şu anda Antakya’da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Birçok arkadaşımız ve gönüllümüz de yollarda, bölgelere dağılıyor. Akşam aşevimizin sıcak yemek dağıtımı olacak nasipse. Bölgeye battaniye, hijyen paketi, gıda desteği iletiliyor. Ben de bölgeye çok yakınım. Lojistik ekibimiz ve sahadaki görevlilerle düzenli iletişimdeyiz. Görsel paylaşmaya inanın zorlanıyoruz. Durumlar çok üzücü. Dua bekleriz…” ifadelerini kullandı.

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