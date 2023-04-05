Eski oyuncu Gamze Özçelik, yöneticisi olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay’da konteyner kent açmıştı. Son olarak Ramazan ayına girmemizle birlikte afet bölgesinde depremzedeler için iftar veren Özçelik, sofranın fotoğrafını sosyal medya hesabından “Çok şükür” notuyla paylaştı.

Takipçilerinden takdir toplayan ünlü ismin gönderisine “Sessiz, sedasız, reklamsız… Teşekkürler, Allah razı olsun”, “Allah kabul etsin” ve “Şu manzara karşısında duygulanmamak ne mümkün” gibi yorumlar yazıldı.