Tüm Türkiye’yi derinden sarsan büyük depremler ardından, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve ünlü isimler afet bölgesine yardım için seferber oldu. Ünlü isimler hem sosyal medya hesaplarından destek olurken hem de deprem bölgesine yardımlarda bulundular. Yeni bir hamlede Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinden geldi. Caner Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından depremde ailesini kaybetmiş bir bebeğe aile olmak için başvurduklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yaptıkları başvuruyu takipçileriyle paylaşan Caner Yıldırım, “Biz eşimle böyle bir karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek. Yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi Lütfen enerjiniz motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın, hayattakileri yaşatmamız için 10 gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak. İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak. Çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak… Kimseye kızmayın sen niye bir şey yapmıyorsun diye. Onların da bir planı vardır.” açıklamasında bulundu.

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